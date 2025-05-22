Eskişehir'de İkinci El Araç Piyasa Durgunluğu

Eskişehir'de İkinci El Araç Piyasa Durgunluğu
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Eskişehir'de bir otomotiv işletmecisi, ikinci el araç piyasasında talep azalmasını ve kredi faizlerinin yükselmesinin satışları olumsuz etkilediğini belirtti. Son yıllarda piyasanın durgunlaştığını ve ekspertiz işinin önem kazandığını ifade etti.

Eskişehir'de bir otomotiv şirketinin işletmeciliğini yapan Selahattin Çağlayan, vatandaşların çeşitli sebepler nedeniyle ikinci el araç piyasasına eskisi kadar ilgi göstermediğini ve taleplerin her geçen gün azaldığını açıkladı.

İkinci el araç piyasasındaki işlerin durumunun dönemsel olarak değişiklik gösterdiği biliniyor. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar zaman zaman piyasayı hareketlendirirken, alım-satım işiyle uğraşan esnaf son zamanlarda işlerin durgun olduğunu belirtti. Bir otomotiv şirketinin işletmeciliğini yapan Selahattin Çağlayan, kredi faizlerinin yükselmesi ve kartla taksitlendirmenin kaldırılması sonrası satışların hissedilir şekilde azaldığını ifade etti.

"Son 8-10 yıldır her sene bir önceki seneye göre işler zayıflıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Çağlayan, "Son zamanlarda kredi faizlerinin yükselmesiyle insanların kredi çekme ihtimalleri çok aza indi. Tabii bu da doğal olarak bizim sektörümüzü direkt etkiliyor. Eskiden kredi kartıyla taksitlendiren müşterilerimiz vardı ama şu anda taksitler de kaldırıldı, tek çekime düşürüldü. Doğal olarak insanlar bunu karşılayamadığı için bizim sektörümüz olumsuz etkilendi. Son 8-10 yıldır her sene bir önceki seneye göre işler zayıflıyor. Fiyatlar stabil, çok yükselmiyor. Normalde geçtiğimiz yıllarda yaz sezonunda sıfırlara gelen fiyat artışlarıyla beraber ikinci eller de artardı ama şu an çok fazla bir artış söz konusu değil" dedi.

"Bizden araç alan müşterilerimize ekspertizi öneriyoruz"

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bir 'güvenli satış formülü' üretildi. Aracın genel durumu için ekspertizler şu an çok etkili. Zaten araç almayı düşünen müşterilerimizin tamamına yakını alacağı araçları ekspere soktuğu için çok bir sıkıntı olmuyor. Bu olay otomobil alım-satım ticaretini yapan mekanlarda bu şekilde gerçekleşiyor ama direkt sahibinden alımlarda aracın eksperi konusunda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii bu bizim dışımızdaki bir olay ama bizden araç alan müşterilerimize ekspertizi zaten kendimiz öneriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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