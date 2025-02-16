Eskişehir'de Hafta Sonu Güneşli Hava, Kanlıkavak Parkı'na Yoğun İlgi

Eskişehir'de hafta sonu güneşli hava etkili olunca, vatandaşlar Kanlıkavak Parkı'na akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, Eskişehirli vatandaşların uğrak noktası Kanlıkavak Parkı oldu. Porsuk Çayı, güneşli havanın etkisiyle parıltılı bir manzara oluştururken, açık havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda gezmeye ve spor yapmaya çıkarak keyifli zaman geçirdi. Aileler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, gençler ise arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederek güneşin tadını çıkardı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR