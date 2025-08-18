Eskişehir'de Bala Hatun Yurdu Yenileniyor

Eskişehir'de Bala Hatun Yurdu Yenileniyor
Eskişehir'de öğrencilerin daha konforlu bir ortamda kalabilmeleri için Bala Hatun Yurdu'nda yenileme çalışmaları başlatıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun modern bir yurt sunmayı hedefliyor.

Eskişehir'de öğrenciler daha konforlu karşılayabilmek adına Bala Hatun Yurdu için yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yeni dönemde öğrenciler daha iyi karşılamak adına Bala Hatun Yurdu'nu yenileme çalışmaları başladı. Modern, ferah ve ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenen yurt gençleri daha konforlu ve güvenli bir ortamda ağırlamaya hazırlanıyor. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında, en iyi şekilde eşlik etmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
