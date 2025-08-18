Eskişehir'de Bala Hatun Yurdu Yenileniyor

Eskişehir'de öğrenciler daha konforlu karşılayabilmek adına Bala Hatun Yurdu için yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yeni dönemde öğrenciler daha iyi karşılamak adına Bala Hatun Yurdu'nu yenileme çalışmaları başladı. Modern, ferah ve ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenen yurt gençleri daha konforlu ve güvenli bir ortamda ağırlamaya hazırlanıyor. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında, en iyi şekilde eşlik etmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR