Eskişehir'de Bala Hatun Yurdu Yenileniyor
Yeni dönemde öğrenciler daha iyi karşılamak adına Bala Hatun Yurdu'nu yenileme çalışmaları başladı. Modern, ferah ve ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenen yurt gençleri daha konforlu ve güvenli bir ortamda ağırlamaya hazırlanıyor. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında, en iyi şekilde eşlik etmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel