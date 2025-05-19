Eskişehir'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

Eskişehir'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni
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Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vilayet meydanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vilayet meydanında program düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle vilayet meydanında Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. Program saat 10: 00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla program sona erdi. Gün içinde gençlere yönelik farklı etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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