Eskişehir'de 40 Saniyede İki Bisiklet Hırsızlığı

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Eskişehir'de bir bisiklet tamir dükkanının önünde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. İki genç, 40 saniye içinde dükkanın önündeki iki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı detaylarıyla kaydedildi.

2 bisiklet 40 saniyede çalındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bisiklet tamiri yapan Halil Adalıoğlu'nun dükkanın önündeki 2 bisiklet yaklaşık 40 saniye içinde çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokakta motosiklet ve bisikleti tamiri yapan Halil Adalıoğlu'nun başına ilginç bir olay geldi. Geçtiğimiz günlerde dükkanında çalışan Adalıoğlu, iş yeri önündeki iki bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, 2 çocuğun yaklaşık 40 saniye içinde iki bisikleti alıp götürdüğünü fark etti. Kaşla göz arasında yapılan hırsızlıkta çocukların rahatlığı ise "pes" dedirtti.

"Alıp götürüyor arkasından, arkadaşı da öbür bisiklet alıyor"

Konuyla alakalı konuşan Halil Adalıoğlu, "Tezgahta arkam dönük çalışıyordum. Dışarıdan müşteriler geldi. Onlarla ilgilenirken, lastik tamiri gibi ufak tefek işler yapıyordum. O sırada iki genç aşağı taraftan gelmiş. Kapıda arkamın dönük olduğunu fark etmişler, zayıf noktamı yakalamışlar. Dışarı çıkıp bisikletleri kontrol etmişler. Bir tanesi bakmış, etrafta kimsenin olmadığını görmüş ve bisikleti alıp götürmüş. Arkadaşı da diğer bisikleti almış, öylece çekip gitmişler" dedi.

"Çalanlar 15-16 yaşlarında varlar"

Polise hırsızlıkla alakalı şikayette bulunduğunu belirten Adalıoğlu şöyle devam etti;

"Hemen 112'yi arayıp polislere haber verdim. Karakola çağırdılar, gittim ve ifademi verdim. Saat gece 21.10 gibi olay yeri inceleme ekibi geldi, dışarıdan fotoğraf çektiler. Aradan 2-3 gün geçti, bugün görüntüleri almaya geldiler. Kamera kayıtlarını aldılar, şimdi bekliyoruz. Neyse ki bisikletler benimdi. Müşterinin olsaydı daha kötü olurdu. "Bisikletim çalındı" diye laf edecekti, 10 bin lira ya da 5 bin lira deseydi, mecbur ödemek zorunda kalacaktım. Çalanlar 15-16 yaşlarında gençler. Bilmiyorum, beni tanıyorlar galiba. Burada yalnız çalıştığımı biliyorlar, takip etmişler ve bu zayıf noktamı yakalamışlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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