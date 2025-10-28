Haberler

Eskişehir'de 3. Kamu Spor Oyunları Sona Erdi

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Müsabakaların kapanış programı, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını gerçekleştirilen programda takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nın Eskişehir etabı sona erdi. 3 Ekim 2025 tarihinde başlayan müsabakaların kapanış programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı. Toplam 275 kişinin voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında yarıştığı turnuvada dereceye giren sporcuların, madalya ve kupalarını Vali Aksoy takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
