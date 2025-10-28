Eskişehir'de 3. Kamu Spor Oyunları Sona Erdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını gerçekleştirilen programda takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nın Eskişehir etabı sona erdi. 3 Ekim 2025 tarihinde başlayan müsabakaların kapanış programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı. Toplam 275 kişinin voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında yarıştığı turnuvada dereceye giren sporcuların, madalya ve kupalarını Vali Aksoy takdim etti. - ESKİŞEHİR