Eskişehir'de 2 Bin Kişilik Kız Öğrenci Yurdu İnşaatında Denetim

Eskişehir'de Muttalip Mahallesi'nde yapımı süren 2 bin kişilik Tabtuk Emre Kız Öğrenci Yurdu'nda, yetkililer saha incelemesi yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yetkililer, inşaatın ilerleyişini denetledi.

Eskişehir Muttalip Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin kişilik Tabtuk Emre Kız Öğrenci Yurdu'nda denetim gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşlerinden Sorumlu Bakan Müşaviri Bora Selim ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, incelemelerde bulundu. Yurt inşaatının son durumu hakkında bilgi alan yetkililer, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
