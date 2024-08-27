Eskişehir'de 13 Kişiye Av Koruma ve Kontrol Faaliyetleri Kapsamında İdari Yaptırım Cezası

Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün (DKMP) av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde 13 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

DKMP, av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 13 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. DKMP yetkilileri, yasalara uyan avcılara ise teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR