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Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 Kilometrelik Tır Kuyruğu

Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 Kilometrelik Tır Kuyruğu
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İran'daki sistemsel sorunlar nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 2 kilometreyi aştı. Tır sürücüleri, İran'a geçmek için uzun süre sıra bekliyor.

İran tarafında günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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