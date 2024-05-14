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Erzurum Yürüyüş Grubu Olumsuz Hava Şartlarına Rağmen Rotasını Tamamladı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu yağmur çamur demeden rotalarını tamamladı. Grup, Narman Otlu Tepe köyü-Adalı Göl rotasında 18 kilometre yürüyüş yaptı ve sisli havada başladıkları yürüyüşü yağmur ve dolu altında tamamladı. 35 kişinin katıldığı yürüyüşte, muhteşem manzaralar ve renkli görüntüler yaşandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu yağmur çamur demeden rotalarını tamamladı.

Erzurum Yürüyüş Grubu Oltu Doğaseverler ekibi ve Trabzon'dan gelen ekip, Narman Otlu Tepe köyü-Adalı Göl rotasında gidiş dönüş 18 kilometre yürüyüş yaptı. Grup, sisli bir havada başladıkları yürüyüşü yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladı. Otlu Tepe köyü merasında muhteşem manzara ile baharın güzelliklerini yaşayan 35 kişinin katıldığı Otlu Tepe yürüyüşü, zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş grubu önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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