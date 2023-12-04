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Erzurum Vali Yardımcısı Engelliler Günü Programına Katıldı

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Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada, devletin engelli hakları konusunda attığı adımlara değinen Çelik, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik haklarını en iyi şekilde kullanmaları için Valilik olarak destek vereceklerini belirtti.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Çelik: "Son yıllarda devletimiz engelli hakları konusunda çok ciddi adımlar attı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah engelli hakları konusunda iyileştirici adımlar atılmaya devam eder. Valilik olarak sizlerin hem sosyal hem de ekonomik hayatın her alanındaki haklarınızı en güzel şekilde kullanmanıza özen göstereceğiz. Bugün sizlerle burada olmaktan çok büyük keyif aldığımızı, kapımızın sizlere her daim açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Çelik, engelli vatandaşlara mikrofon uzatarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunları dinledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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