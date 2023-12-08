Erzurum Havalimanı'nda Kasım Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Kasım ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 86 bin 312, dış hat yolcu trafiği 553 oldu. Toplamda 86 bin 865 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca kasım ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 559, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 567'ye ulaştı. Yük trafiği ise 524 ton olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 237, uçak trafiği 6 bin 971, yük trafiği ise 7 bin 513 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 86 bin 312, dış hat yolcu trafiği 553 oldu. Böylece kasımda toplam 86 bin 865 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 559, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 567'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 524 ton oldu.

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 237, uçak trafiği 6 bin 971, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 513 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM