Üye Girişi
Haberler

Erzurum Havalimanı'nda Kasım Ayı İstatistikleri Açıklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Kasım ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 86 bin 312, dış hat yolcu trafiği 553 oldu. Toplamda 86 bin 865 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca kasım ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 559, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 567'ye ulaştı. Yük trafiği ise 524 ton olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 237, uçak trafiği 6 bin 971, yük trafiği ise 7 bin 513 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 86 bin 312, dış hat yolcu trafiği 553 oldu. Böylece kasımda toplam 86 bin 865 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 559, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 567'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 524 ton oldu.

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 237, uçak trafiği 6 bin 971, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 513 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title