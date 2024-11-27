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Erzurum Hava Limanı'nda Kar Yağışına Rağmen Uçuşlar Devam Ediyor

Erzurum Hava Limanı'nda Kar Yağışına Rağmen Uçuşlar Devam Ediyor
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Yoğun kar yağışına rağmen Erzurum Hava Limanı'nda uçuşlar güvenli bir şekilde sürdürülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeli, hava trafiğinin aksamaması için 24 saat boyunca çalışıyor.

Erzurum'u 3 gündür adeta esir alan yoğun ve aralıksız kar yağışına rağmen hava limanında uçakların iniş ve kalkışları güvenli şekilde sağlanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeli, Erzurum'da zaman zaman hayati olumsuz şekilde etkileyen soğuk ve kar yağışına mukabil, pistte 24 saat çalışma yapıyor. Ekipler Erzurum Hava Limanı'nda hava trafiğinin aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için bazen olağanüstü gayret gösteriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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