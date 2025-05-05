Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

Özgür Özel'e saldırıyla ilgili bir gözaltı daha
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları

Erzurum GSİM Şoförü İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum GSİM Şoförü İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

41 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şoförü İbrahim Selamet, dualar eşliğinde uğurlandı. Cenaze namazı Kayakyolu Osman Efendi Camii'nde kılındı ve Palandöken Tuzcu Mahallesinde toprağa verildi.

Önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzurum GSİM Şoförlerinden İbrahim Selamet son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Önceki gün sabah namazı sonrası kalp krizi sonucu yaşamanı yitiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Araç Sevkiyat Birimi şoför personellerinden İbrahim Selamet (41) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Selamet'in cenazesi, Kayakyolu Osman Efendi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Tuzcu Mahallesinde toprağa verildi. Cenaze Namazına Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet, Şube ve İlçe Müdürleri ile kurum çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İbrahim Selamet'i genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her zaman güler yüzlü ve işini seven bir arkadaşımızdı. Erzurum GSİM ailesi olarak çok kıymetli bir personelimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam, bir yolsuzluk varsa karşısındayım

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu yorumu
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
Aile hekimliklerinde yeni dönem! 6 Mayıs'ta devreye giriyor

Aile hekimliğinde yeni dönem! Randevuda sürprizle karşılaşabilirsiniz
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

Bahar'ı sokak ortasında katleden eski eşin yakalanma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.