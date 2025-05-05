Erzurum GSİM Şoförü İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Uğurlandı
41 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şoförü İbrahim Selamet, dualar eşliğinde uğurlandı. Cenaze namazı Kayakyolu Osman Efendi Camii'nde kılındı ve Palandöken Tuzcu Mahallesinde toprağa verildi.
Önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzurum GSİM Şoförlerinden İbrahim Selamet son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Önceki gün sabah namazı sonrası kalp krizi sonucu yaşamanı yitiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Araç Sevkiyat Birimi şoför personellerinden İbrahim Selamet (41) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Selamet'in cenazesi, Kayakyolu Osman Efendi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Tuzcu Mahallesinde toprağa verildi. Cenaze Namazına Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet, Şube ve İlçe Müdürleri ile kurum çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İbrahim Selamet'i genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her zaman güler yüzlü ve işini seven bir arkadaşımızdı. Erzurum GSİM ailesi olarak çok kıymetli bir personelimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi. - ERZURUM