Karaca; 'Dinamik ve donanımlı kadromuzla esnafımıza hizmete devam ediyoruz

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odasının 11 Ocak 2026 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda üyelerinin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden seçilen Hikmet Karaca başkanlığındaki yeni yönetim ve denetim kurulu yılın ilk toplantısını yaptı.

Oda Başkanı Hikmet Karaca'nın başkanlığında toplanan yönetim ve denetim kurulu hizmet yolunda hızlı adımlarla yürümek için görev bölümü yaptı. Yapılan olağan genel kurulda Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası yönetim ve denetim kurulu, oda üyelerinden aldığı yetki ile dört yıllığına göreve getirildi.

Başkan vekilliğine Vedat Adıgüzel, dershaneler, kreşler ve sürücü kurslarından sorumlu başkan yardımcılığına Adnan Atalay, kitapçı ve kırtasiyecilerden sorumlu başkan yardımcılığına Arif Sönmez, Tabelacı ve reklamcılardan sorumlu başkan yardımcılığına Hanifi Soğancı, fotoğrafçı ve çiçekçilerden sorumlu başkan yardımcılığına Fatih Günarlı, zücaciyeci, oyuncakçı ve hediyelik eşya satıcılarından sorumlu başkan yardımcılığına ise Yusuf Sincar getirildi.

Odanın denetim kurulu başkanlığına Nizamettin Korucu, başkan yardımcılığına Ümit Karabulut, üyeliğe ise Ömer Ayık getirildi.

Görev bölümünden sonra açıklama yapan Karaca, "Bundan önce esnafımızın yanında olduğumuz gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız. Sorunlarımızın çözümü için gerek yerel gerekse genel bazda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz, esnafımız, son yaptığımız genel kurulda da bize olan destek ve güvenini verdiği oylarla tazelemiştir. Biz de yönetim olarak onlara layık olmaya ve bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM