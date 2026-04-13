300 bin balık telef oldu; Genç girişimci ayakta kalma mücadelesi veriyor

Güncelleme:
Erzurum'un Tortum ilçesindeki alabalık tesisinde yaşanan büyük ihmal sonucu 300 bin yavru balık telef oldu. Genç girişimci Muhammed Enes Çakmak, yaşadığı 1.5 milyon TL zarara rağmen tesisini ayakta tutmaya çalışıyor ve yetkililerden destek bekliyor.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde geçtiğimiz yıl yaşanan büyük ihmalin etkileri hala sürüyor. 300 bin balığın telef olduğu tesiste genç girişimci ayakta kalabilmek için yoğun çaba harcıyor.

İddiaya göre, su içme deposuna yapılan yanlış klorlama sonucu havuzlardaki 300 bin yavru balık telef oldu. Yaşanan olay sonrası yaklaşık 1.5 milyon TL zarar eden genç girişimci Muhammed Enes Çakmak, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir destek alamadığını belirtiyor.

Tüm zorluklara rağmen üretimi tamamen bırakmayan Çakmak, kendi imkanlarıyla tesisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak yaşanan mağduriyetin giderilmemesi, bölgedeki üreticiler için de endişe oluşturuyor.

Yetkililerden destek bekleyen genç girişimci, hem zararının karşılanmasını hem de benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
