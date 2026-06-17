Erzurum'da İş Teftiş zirvesi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca düzenlenen "İş Teftiş Faaliyetleri Erzurum Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, İŞKUR ve SGK İl Müdürlüklerinin destekleriyle gerçekleştirilen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, meslek odaları ve ilgili paydaşlar iştirak etti.

Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, çalışma hayatında zaman zaman mevzuat bilgisindeki eksiklikler veya uygulamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle çeşitli sorunların yaşanabildiğini belirterek, bu tür bilgilendirme toplantılarının çalışma hayatında farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sürdürülebilir büyümenin, üretimin ve sosyal refahın temel şartlarından birinin çalışma hayatının mevzuata uygun şekilde yürütülmesi olduğunu vurgulayan Vali Baruş, çalışanların haklarını bildiği, işverenlerin ise sorumluluklarının bilincinde olduğu bir çalışma ortamının hem bireysel huzurun hem de toplumsal kalkınmanın güvencesi olduğunu söyledi. Kamu kurumları ile özel sektör arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin, kayıtlı istihdamın artırılmasının, çalışan haklarının korunmasının ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Erol Güner tarafından rehberlik odaklı teftiş anlayışı, çalışma hayatında mevzuata uyum kültürünün geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, çalışan haklarının korunması ve işverenlerin bilgilendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, çalışma koşulları ve çalışma ortamlarına göre gerçekleştirilen iş teftiş faaliyetlerinin ele alındığı sunumların ardından tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı