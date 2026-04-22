Erzurum'da 'Gençlik haftası' zirvesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ' Gençlik Haftası' zirvesi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında yapılan toplantıya Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, ilçe ve şube müdürleri katıldı. Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Törenlerinin 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 07.00'de başlayıp, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 24.00'te sona ereceği ifade edildi. 19 Mayıs Salı günü bütün resmi kurumlar ile tören alanı Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile süslenecek.

15 Mayıs'ta çelenk sunumu

15 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun yapılması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayacak olan kutlamalar 21 Mayıs'ta sona erecek.

19 Mayıs'ta kutlamalar yapılacak

19 Mayıs Salı günü ise Havuzbaşı Kent Meydanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapılacak. Taekwondo gösterilerinin yanı sıra El Sanatları; Ebru, Resim, Hat, Minyatür gibi sergiler açılacak. Yine aynı gün saat 19.19'da TOHM'da Sporcular tarafından İstiklal Marşı Okunacak. 18 Mayıs'ta ise Vali Aydın Baruş, temsili sporcu ve gençlik liderlerini kabul edecek.

Fener alayı olacak

19 Mayıs gecesi Fener alayı olacak. Çifte Minareli Medrese önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca devam edecek ve Havuzbaşı Kent Meydanında '9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı' tarafından yapılacak olan konser ile sona erecek. Mehteran Takımı eşliğinde katılımcılar ile kortej yürüyüşü; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Protokol, askeri erkan temsilcileri, polis okulu öğrencileri, sporcu grupları, spor kulüpleri, gençlik merkezleri, STK'lardan katılımcı gençler, üniversiteler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenciler ve halkın katılımı olacak.

Hafta boyunca çeşitli spor branşlarında turnuvalar ve gençlik merkezlerinde faaliyetler gerçekleştirilecek. - ERZURUM

