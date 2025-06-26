Erzurum'da Bisikletçiler Dumlu Baba Yaylası'na Pedal Çevirdi

Erzurum'da Bisikletçiler Dumlu Baba Yaylası'na Pedal Çevirdi
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Erzurum'da bir grup bisikletçi, zorlu bir rotayı aşarak 2 bin 600 rakımlı Dumlu Baba Yaylası'na giderek göçerleri ziyaret etti. Katılımcılar doğa şartlarının zorluğuna rağmen unutulmaz anlar yaşadı.

Erzurum'da bir grup bisikletçi kent merkezinden yaklaşık 50 km uzaklıktaki Dumlu Baba Yaylası'na pedal çevirdi.

Erzurum'un kuzeyindeki Dumlu Dağı bölgesinde yaklaşık 300 çadır kurarak hayvanlarını yetiştiren göçerler, her yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek 2 bin 600 rakımlı Dumlu Baba Yaylası'nın bereketinden faydalanıyor. Erzurum'da bir grup bisikletçi Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş ile birlikte zorlu bir rotayı aşarak göçerleri ziyaret ettiler.

Katılımcılar hem zorlu doğa şartlarına sahip yolda güzel anlar yaşadıklarını hem de 2 bin 600 rakımlı Dumlu Dağları'nda, Dumlu Baba Yaylası'nda bulunan insanlarla tanışma imkanı bulduklarını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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