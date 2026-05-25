Şampiyon 'Çakır' 525 bin TL'den satışta

Aziziye Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken en büyük kurbanlıklardan biri, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Çakır" isimli tosun oldu. Gafur Polat'a ait 4 yaşındaki şampiyon tosun, 525 bin TL'den alıcısını beklerken pazardaki ilgi odağı haline geldi.

Çakır, güçlü yapısı ve uysallığıyla da dikkat çekerken sahibi Gafur Polat, hayvanın özelliklerini anlatarak satışa sundu.

Gafur Polat, "Ilıca Meydanı'nın şampiyonu geldi. İsmi Çakır. 1 ton 200 kilo. 2 yıldır besliyorum. Alıcılarını bekliyoruz. Fiyatı 525 bin TL" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı