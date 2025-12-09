Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Kasım ayında 33 bin 741 yolcuya hizmet

DHMİ verilerine göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2025 yılı Kasım ayında 33 bin 741 yolcu, 226 uçak ve 315,38 ton yük trafiği gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Kasım ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2025 yılı Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 33.357, dış hat yolcu trafiği ise 384 olarak kaydedildi. Böylece ay boyunca toplam 33.741 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 223, dış hatlarda 3 olmak üzere toplam 226'ya ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 315,38 ton olarak gerçekleşti.

11 aylık gerçekleşmeler

Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte ise havalimanında toplam 429.237 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2.948, yük trafiği ise 3.635,34 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN