Haberler

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Kasım ayında 33 bin 741 yolcuya hizmet

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Kasım ayında 33 bin 741 yolcuya hizmet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DHMİ'nin açıkladığı verilere göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Kasım 2025'te toplam 33.741 yolcu, 226 uçak ve 315,38 ton yük trafiği gerçekleşti. İç hat yolcu trafiği 33.357, dış hat yolcu trafiği ise 384 olarak kaydedildi.

DHMİ verilerine göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2025 yılı Kasım ayında 33 bin 741 yolcu, 226 uçak ve 315,38 ton yük trafiği gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Kasım ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2025 yılı Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 33.357, dış hat yolcu trafiği ise 384 olarak kaydedildi. Böylece ay boyunca toplam 33.741 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 223, dış hatlarda 3 olmak üzere toplam 226'ya ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 315,38 ton olarak gerçekleşti.

11 aylık gerçekleşmeler

Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte ise havalimanında toplam 429.237 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2.948, yük trafiği ise 3.635,34 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title