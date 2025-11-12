Erzincan Havalimanı'nda Ekim Ayı Trafik Verileri Açıklandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiği istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 40 bin 619 olarak gerçekleşti. Dış hat uçuşu bulunmayan havalimanında böylece toplam 40 bin 619 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 277, dış hatlarda ise 0 olmak üzere toplam 277 uçak olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Ekim ayında 306,955 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim dönemi verileri

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde (Ocak-Ekim) Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda: Yolcu trafiği: 395.677 kişi, Uçak trafiği: 2.722, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj): 3.319,96 ton olarak kaydedildi. - ERZİNCAN