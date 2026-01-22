Haberler

Erzincan'da hibe desteğiyle kurulan tesis üretime başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın KKYDP kapsamında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kurulan 65 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, 14,9 milyon TL yatırım ve 7,3 milyon TL hibe desteği ile faaliyete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hibe desteğiyle kurulan 65 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis faaliyete geçti.

Denizdamı köyünde Sezer Andağ tarafından kurulan tesise yaklaşık 14,9 milyon TL'lik yatırım yapılırken, 7,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Modern ekipmanlarla donatılan işletmenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sunması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
