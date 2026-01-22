Erzincan'da hibe desteğiyle kurulan tesis üretime başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın KKYDP kapsamında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kurulan 65 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, 14,9 milyon TL yatırım ve 7,3 milyon TL hibe desteği ile faaliyete geçti.
Denizdamı köyünde Sezer Andağ tarafından kurulan tesise yaklaşık 14,9 milyon TL'lik yatırım yapılırken, 7,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Modern ekipmanlarla donatılan işletmenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sunması hedefleniyor. - ERZİNCAN
