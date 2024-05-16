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Erzincan'da Engelliler Haftası etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

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Erzincan'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen paraşüt ve rafting etkinliği, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Çocuklar, uzman ekiplerin nezaretinde paraşütle uçmanın heyecanını yaşadı ve suni gölde rafting yapmanın keyfini sürdü. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Erzincan'da "Engelliler Haftası" münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Ekşisu Mesire alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Hayatlarında ilk kez uzman ekiplerin nezaretinde paraşütle uçmayı deneyen çocuklar adrenalin ve heyecanı bir arada yaşadılar. Paraşüt etkinliğinin ardından çocuklar suni gölde rafting yapmanın keyfini sürdüler. Uzun süre eğlenen çocuklar programı düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Serdar Demirci, "Bu hafta Engelliler Haftasını hep beraber kutluyoruz. Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hem kuruluşlarımızdaki bireylerle hem de Erzincan'daki vatandaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de buraya sporun her engeli aşabileceğini göstermek, yaşamak ve hissetmek için çocuklarımızla birlikte geldik. Paraşüt ve rafting etkinliğinde çocuklarımız gönüllerince güzel vakit geçirdiler. Sporla engelleri aşıyorlar." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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