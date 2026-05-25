Haberler

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve marketlerde şeker ve çikolata satışları canlandı. Fiyatlar 200 TL ile 1000 TL arasında değişirken, esnaf vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyardı.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve marketlerde bayram şekerleri ile çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

Kentte bayram alışverişi hareketlenirken, rengarenk şeker ve çikolata çeşitleri tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Şekerlerin kilogram fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişirken, çikolatalar ise 350 liradan başlayıp bin liraya kadar alıcı buluyor.

Esnaf Mehmet Yılmaz, bayram şekeri satışlarında özellikle arife günü yoğunluk beklediklerini belirterek, vatandaşların alışverişi genellikle son günlere bıraktığını söyledi.

Şeker ve çikolatanın tüketilebilir gıda ürünleri olması nedeniyle alışverişlerin son dönemde yapıldığını ifade eden Yılmaz, vatandaşların alım gücünü dikkate almaya çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, "Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayram da kar marjından kısarak vatandaşa hitap etmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlar üretim tarihine dikkat etmeli, merdiven altı ürünlerden kaçınmalı." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi
Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Alkollü sürücü rakamı az buldu, ikinci cezaya tepkisi polisleri gülümsetti

Alkollü sürücü rakamı az buldu, 2. cezaya tepkisi polisleri gülümsetti
Madende büyük facia! Hayatını kaybedenlerden 13'ü aynı aileden

Madende büyük facia! Hayatını kaybedenlerden 13'ü aynı aileden
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düştü
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor