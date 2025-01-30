Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

Erzincan'da Ari İşletme Sertifikası Çalışmaları Hızlandırıldı

Erzincan'da Ari İşletme Sertifikası Çalışmaları Hızlandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'daki büyükbaş hayvancılık işletmeleri, ari işletme sertifikası almak için çalışmalarını artırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ayrıntılı incelemeler ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Erzincan'da faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ari işletme sertifikası alma çalışmaları devam ediyor. Ari işletmeler hayvancılık sektörünün gelişmesinde etkin rol oynuyor.

Erzincan'da bulunan büyükbaş hayvancılık işletmelerine ari işletme sertifikası alabilmeleri için çalışmalar hızlandırıldı. Erzincan'da şu ana kadar 3 hayvancılık işletmesi ari işletme belgesi alabilmek için başvuruda bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ari işletme sertifikasına sahip işletmelere tanınan avantajlardan faydalanmak isteyen Erzincan'daki hayvancılık işletmeleri bu kapsamda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sertifika almak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, beraberinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ile birlikte Merkeze bağlı Söğütözü Köyü'nde faaliyet gösteren ve ari işletme başvurusunda bulunan Murat Aydın'a ait Ayka Tarım işletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkililerinden işletme hakkında bilgiler alan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ari işletme olmak amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin il genelindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerine giderek işletme sahiplerini ari işletme olabilmek amacıyla yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini kaydetti. Erzincan'ın bu konuda gayet ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden İl Müdürü Koçaker, her türlü teknik konuda işletme sahiplerine destek verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye'de görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla 2024-2028 yıllarını kapsayan "Hastalıktan Ari İşletme Sayısının Artırılmasına Dair Eylem Planı" hazırlanarak 'ari işletme' olacak işletmelere daha fazla avantaj sağlanmıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bundan sonra 1 dakika bile Fenerbahçe forması giyemeyecek!
img

Orkun maça damga vurdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
img

Elon Musk yeni bir sektöre el atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.