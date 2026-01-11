Haberler

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda Erkan Özkan güven tazeledi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Erkan Özkan, 1,293 oy alarak yeniden başkan seçildi. Oy sayımında Sami Çetinkaya ise 509 oy aldı.

Türkiye genelinde meslek odalarında devam eden seçim heyecanı İzmir'de de yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, yeni dönem başkanı ve yönetim kurulunu belirlemek üzere sandık başına gitti. Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de gerçekleştirilen olağan genel kurul saat 10.00'da başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Erkan Özkan ile Sami Çetinkaya yarıştı. Üyelerin oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Yapılan tasnif ve sayım işlemleri sonucunda adaylardan Sami Çetinkaya 509 oy alırken, mevcut başkan Erkan Özkan bin 293 oy alarak seçimi kazanan isim oldu. Üyelerden bir kaz daha güvenoyu alan Erkan Özkan, 4 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
