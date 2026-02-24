Erciyes Anadolu Holding iftarda basın mensuplarını ağırladı

Erciyes Anadolu Holding yönetimi düzenledikleri iftar programıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erciyes Anadolu Holding Binası'nda düzenlenen iftar programına Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, "Erciyes Anadolu Holding olarak bir yandan üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya kararlılıkla devam ederken, diğer yandan bu güçlü iletişimi ve karşılıklı güveni büyütmeyi en az bunun kadar önemsiyoruz. Bu akşamın aramızdaki diyaloğu daha da güçlendirmesini, işbirliğimizi derinleştirmesini ve önümüzdeki döneme güçlü bir zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Katılımınız için her birinize içtenlikle teşekkür ediyor, tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise, "Bizler Erciyes Anadolu Holding olarak üretmenin, büyümenin ve birlikte başarmanın önemine inanıyoruz. Bu akşamki birlikteliğin aramızdaki diyaloğu daha da güçlendireceğine, karşılıklı güveni pekiştireceğine ve önümüzdeki dönemde daha sağlam bir iş birliğine dönüşeceğine inanıyorum. Sizlerle bir arada olmanın ne kadar değerli olduğunu, birbirimizi iyi ve doğru anlamanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 2016 yılından bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına kayyum heyeti olarak yönetimde bulunuyoruz. Ülkenin çeşitli yerlerinden buraya geldik, yabancı bir ortama dahil olduk. Ancak bu süreci sizlerle birlikte, dokuz yıl boyunca karşılıklı anlayış içerisinde yürüttük. Zaman zaman eleştirileriniz oldu; biz o eleştirilerden ders aldık. Doğru adımlar atmaya gayret ettik. Güzel yaptığımız işleri sizler kamuoyuna duyurdunuz. Bu da bizlerin daha iyisini yapma azmini ve iştahını artırdı. Basın, böylesine büyük ve köklü bir holding için olmazsa olmaz, ayrılmaz bir parçadır. Bu birlikteliklerin, bu beraberliklerin; kahvaltıların, iftarların ve buluşmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı