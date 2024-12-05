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Engelliler Günü'nde Erzincan Ergan Dağı'nda Özel Kayak Etkinliği

Engelliler Günü'nde Erzincan Ergan Dağı'nda Özel Kayak Etkinliği
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen kayak etkinliğinde engelli vatandaşlar, kayak yapma ve kar motoru sürme keyfi yaşadı. Vali Yardımcısı, engelli bireylerin topluma katkı sağladığını belirtti.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde Dünya Engelliler Günü'ne özel program gerçekleştirildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla engelli vatandaşlar Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak yapıp, kar motoruyla keyifli tur atma imkanı buldular.

Unutulmaz bir gün yaşayan engelli vatandaşlar, programı organize eden yetkililere teşekkür ettiler.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezinin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli bireyler sadece destek bekleyen insanlar değil, tam aksine, onlara fırsat verildiğinde bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine ve güzelleşmesine katkı sağlayanlardır." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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