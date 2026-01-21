Haberler

Özel bireyler gönüllerince eğlendi

Özel bireyler gönüllerince eğlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki engelli öğrencileri misafir ederek çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattı. Bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencileri misafir etti.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen faaliyetlerle tanıştırılırken, çeşitli etkinliklerle keyifli ve anlamlı vakit geçirdi. Etkinlikler boyunca öğrencilerin yüzlerinde oluşan tebessüm, programa katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oldu. Yetkililer, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek, programa katılan tüm öğrencilere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu