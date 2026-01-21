Özel bireyler gönüllerince eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencileri misafir etti.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen faaliyetlerle tanıştırılırken, çeşitli etkinliklerle keyifli ve anlamlı vakit geçirdi. Etkinlikler boyunca öğrencilerin yüzlerinde oluşan tebessüm, programa katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oldu. Yetkililer, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek, programa katılan tüm öğrencilere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE