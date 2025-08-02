Engelleri Aşarak Gökyüzüne Uçtu

Engelleri Aşarak Gökyüzüne Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan 47 yaşındaki bedensel engelli Figen Gündüzalp, yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirerek, hayalini gerçekleştirdi ve engellerin gökyüzüne ulaşmasına engel olmadığını gösterdi.

Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli 47 yaşındaki Figen Gündüzalp, Uçmakdere semalarında yaptığı yamaç paraşütü uçuşuyla engellerin gökyüzüne ulaşmasına engel olmadığını gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Figen Gündüzalp, hayatı dolu dolu yaşamak ve engellerin sınırlarını zorlamak amacıyla uzun süredir hayalini kurduğu yamaç paraşütü için Uçmakdere'ye gitti. Bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarıyla bir süre sohbet eden Gündüzalp, gökyüzüyle buluşmak istediğini belirtti.

Profesyonel bir pilot eşliğinde tandem (ikili) uçuş gerçekleştiren Gündüzalp, Marmara Denizi manzarasına karşı süzüldü.

Gündüzalp'in cesareti ve azmi, izleyenlerden de büyük alkış aldı. Uçuş sonunda duygusal anlar yaşayan Gündüzalp, hayalini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sinem'i katleden cani kamp yaparken yakalandı

Sinem'in katili keyif yaparken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek

Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 3 puan farkla...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.