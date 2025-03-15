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Endüstriyel Mutfak Sektöründe 2025 Yılına Umutlu Başlangıç

Endüstriyel Mutfak Sektöründe 2025 Yılına Umutlu Başlangıç
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2022 yılında 2,63 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde eden endüstriyel mutfak sektörü, ABD ve diğer yeni pazarlardaki hızlı ivmesiyle 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, düşük fiyat-yüksek kalite stratejisi ile dünya çapında marka haline gelmeyi amaçladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yılı 2,63 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile tamamlayan mutfak sektörü, son yıllarda girilen ABD, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlardaki güçlü ivme ile 2025 yılına umutlu giriyor.

Endüstriyel mutfak sektörünün göründüğünün ötesinde çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, 2025 yılına durağan bir başlangıç yapmalarına karşılık yılın kalanında çok daha güçlü bir ihracata ulaşacaklarını kaydetti. Sektör olarak ABD'yi yeniden keşfettiklerini ve hedef pazar olarak ilan ettiklerini belirten Topuz, "Düşük fiyat-yüksek kalite denklemimizle bu alanda dünya çapında bir marka haline geliyoruz" dedi.

Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründe dünya liginde güçlü bir oyuncu konumunda olduğunu ifade eden Topuz, sektörün göründüğünün ötesinde çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Ayrıca son yıllarda açıldığımız ABD, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlarda ivmemizi koruyoruz. Özellikle Avrupa pazarında başlayacak toparlanmayla, sektörümüz için daha güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Sektör olarak 'ABD'yi yeniden keşfettiklerini' ve hedef pazarlardan biri ilan ettiklerini kaydeden Topuz, "ABD yıllık 64 milyar dolarlık endüstriyel mutfak ekipmanı ithalatı yapıyor. Şu anda bu pazardan aldığımız pay çok küçük ama büyüyor. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'nin toplam ithalatında yüzde 10'luk paya ulaşmak. Amerikan ürünlerine kıyasla kalite standardımızdan ödün vermeden yüzde 50 daha uygun fiyatlarla ürün sunuyoruz. Düşük fiyat-yüksek kalite denklemimizle bu alanda dünya çapında bir marka haline geliyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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