Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye'de Eylem Yaptı: İlk Seçimde Bu İktidarı Değiştireceğiz

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, "Emeklinin sabrı bitti. Bu ülkenin emeklileri kaderine razı olmayacak. Emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere derhal seyyanen 20 bin lira zam yapılmalıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi emeklilere seyyanen zam talebiyle eylem yaptı.

Sendikanın Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, burada yaptığı basın açıklamasında, "AKP-MHP blokunun, yıllardır ülkenin emeklilerini bilinçli biçimde yoksullaştıran, açlığa iten, yaşam hakkını gasbeden bir sefalet düzeninin kurucusu ve bekçisi olduğunu" söyledi.

"Milyonlarca emeklinin kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken AKP-MHP iktidarının emekliyi görmezden geldiğini, taleplerini bastırdığını, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalıştığını" ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor. Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor, bir de çıkıp emeklileri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor. Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin.' Buradan açıkça ilan ediyoruz, bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir.

"Bu düzen değişecek"

Emeklileri 'yük' görenler şunu bilsin; asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır. Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir. Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir. 'Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar' sözü halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır. Enflasyonu emekli yaratmadı. Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı.

Emeklinin sabrı bitti. Bu ülkenin emeklileri kaderine razı olmayacak. Emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere derhal seyyanen 20 bin lira zam yapılmalıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz. Bu düzen değişecek. Bu ülke nefes alacak."