Tüm Emek Der'den Anayasa Mahkemesi'ne Çağrı: Emsal Kararla Tüm Emeklilerin Maaşı İki Katına Çıkabilir

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, 2023 yılında çalışanlara yapılan seyyanen zammın emeklileri kapsamaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtıklarını söyledi. Kayabaş, itirazlarının kabul edilmesi halinde bunun tüm emekliler için önemli bir adım olacağını belirterek, seyyanen zamdan faydalanabilmesi için her emeklinin bireysel olarak başvuruda bulunması gerektiğini belirtti.

Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, seyyanen zam konusunda Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Başvuru dilekçesini paylaşan Kayabaş, şunları kaydetti:

"DERNEĞİMİZİN AÇTIĞI DAVAYI ANAYASA MAHKEMESİ KABUL ETTİ"

"2023 yılında hükümetimiz memur çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam verdi. O günün şartlarında normal bir emeklinin maaşı 6-7 bin lira arasıydı. Bu aşamada emekliler gerçekten mağduriyet yaşamaya başladı. Bundan sonra hükümetimizden ilgili kişilerle görüşmelerle yaptık. Ama kimse emekleri dikkate almadı. En son genel merkezimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde genel merkezimiz bir dava açtı. Açılan davayı Anayasa Mahkemesi kabul etti. Emekliler bu haktan yararlanabilir denildi. Emeklilerin 8 bin 77 lira verilen zamdan yararlanabilmesi için talepte bulunduk. Bugün 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL, bugünkü değerle 23 bin liraya çıktı. Emekli için, ailesi için çok ciddi bir para. Emeklinin maaşı ikiye katlanmış olacak. Bizler genel merkezimizin Anayasa Mahkemesi ile ilgilenen hakimlerimiz ve avukatlarımız bize yazıyı hazırlayıp döndüler. Başvurmak için gelen emeklerimiz adını-soyadını, T.C kimlik numarasını doldurduktan sonra imzalayıp Adliyede Ceza Ön Büro bölümüne teslim etmeleri gerekiyor."

"MAHKEME NETİCELENDİĞİNDE EMEKLİNİN MAAŞINA 23 BİN LİRA ARTIŞ YOLU AÇILACAK"

Seyyanen zamdan mahrum olan tüm emeklilerin bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerektiğinin atını çizen Kayabaş, davanın kazanılması halinde bunun tüm emekliler için umut verici bir adım olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle inşallah mahkeme de güzel neticelendiği zaman mesela ben 21 bin lira maaş alan biriyim. Benim maaşım 45 bin liraya çıkacak. Bu da emekliyi güzel bir ortama çekecek, emeklinin evine huzur gelecek. Çoluğun çocuğun ihtiyacını karşılayacak, çevresine daha duyarlı olacaktır. Emekliler olarak inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Tüm emeklerimizin bu dosyadan talep etmelerini rica ediyoruz. Dul ve yetimler dahil bundan faydalanabilecekler. İnşallah hayırlısı olur."

Kaynak: ANKA