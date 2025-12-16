Haberler

Tüed Kırıkkale Şube Başkanı Aytekin: "Emekliler Tarihinin En Zor Dönemlerinden Birini Yaşıyor"

TÜED Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, emeklilerin yaşam maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini belirterek, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Açlık ve yoksulluk sınırlarının yükselmesi ile birlikte emeklilerin karşılaştığı zorluklar artırıyor.

(KIRIKKALE) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, "Emekliler tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor" dedi.

Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, emekli aylıklarının yaşam maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Özellikle kirada oturan emekliler için koşulların çok daha ağırlaştığını ifade eden Aytekin, açlık ve yoksulluk sınırları göz önüne alındığında emeklilere en azından seyyanen zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Açlık sınırının 28, yoksulluk sınırının ise 90 bin liraya yükseldiğini hatırlatan Aytekin, "Emekli aylıkları yaşam maliyetinin yalnızca dörtte birini karşılayabiliyor. Emeklilerin önünde iki seçenek var: ya aylıklarda kapsamlı bir iyileştirme yapılacak ya da aylıkları düşük olan emeklilere sosyal destek sağlanacak" ifadesini kullandı.

Sosyal güvenlik sistemi sağlam temellere oturtulmadan emeklilik sisteminin geleceğe güven sunamayacağını vurgulayan Aytekin, asgari ücretle çalışanların emekli olduklarında bağlanan kök aylıklarının 9-10 bin lira seviyesinde kaldığını belirtti. Aytekin, bu tutarlarla güvenli bir gelecek planlamanın mümkün olmadığını, bu nedenle en düşük aylık uygulamasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

"16 bin 881 lira ile nasıl geçinilecek? Asgari ücretle çalışanların geleceği nasıl güvence altına alınacak?" sorularının yanıtsız kaldığını belirten Aytekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmeli. Emekliler arasındaki eşitsizlik intibak düzenlemesiyle giderilmeli. Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Emeklilerden hastane katkı payı alınmamalı. Kök aylıkların düşüklüğü nedeniyle aylık hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı. Emeklilere ödenen oranlar yüzde 4-5 seviyesinden yüzde 10'a çıkarılmalı. Evi olmayan emeklilere TOKİ kontenjanından pay ayrılmalı."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

