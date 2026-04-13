Karabük'te Emekliler "Sefalet Zulmüne Son" Mitingi Düzenledi

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük'te "Sefalet Zulmüne Son" bölge mitingi düzenledi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge sendikanın Ankara, Bartın ve Zonguldak şubelerinden de çok sayıda emekli katıldı. Miting, Yenişehir Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan emekliler, sloganlar eşliğinde miting alanına yürüyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, yaptığı konuşmada, mevcut ekonomik koşulların emekliler için sürdürülemez olduğunu belirtti. Kelez, şunları söyledi:

"İktidar tez elden bu kara rejimden vaz geçmelidir. İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşa edilmesi zorunludur. Savaşın olduğu ülkelerde bile hayat pahalılığı ülkemizdeki kadar yoktur. Bu aylıklarla yaşanmaz. İktidar önlem almalıdır. Acilen her emekli aylığına ilave olarak 20 bin lira seyyanen zam veya hazine yardımı yapılmalıdır. Daha sonra, yani temmuz ayında emekliler ve emeği ile geçinenler için gerçekçi çözümler üretilmelidir. Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da emeklilerinin hak ettikleri ücreti alamadıklarını, sefalet içinde yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Akay, "Kaynakların emekliden, emekçiden, dar gelirliden, çiftçiden, esnaftan yana aktarılması gerekiyor. Bu bütçe var, kaynak var ama maalesef tercih meselesi. Emeklimizin bu yükünü ortadan kaldırmak ve hak ettiği şekliyle geçimini sağlayacak ücretleri vermek zorundayız. Geçmiş enflasyona göre değil, refahını attıracak şekliyle gerçek enflasyona göre zam yapmak zorundayız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Mukaddes Tunca ise Türkiye'deki milyonlarca emeklinin bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zülmüne mahkum edildiğini söyledi.

Tunca, "Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün geldiğimiz noktada emeklilik dinlenmek değil; yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesidir. Ekonomide ise gerçekler ortadadır. TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA