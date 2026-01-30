Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Kayabaş: Emekliler Devlete Yük İse Toplu Olarak İmha Etsinler, Hiç Olmazsa Emeklilerin Maaşları Kendilerine Kalır

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin geçinebilmek için ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bizler hükümetimize, yetkililerimize çok defalar güvendik. Ama maalesef bir faydasını göremedik. Emeklileri bugüne kadar mağdur ettiler. Emekliler devletimize yük ise toplu olarak imha etsinler, hiç olmazsa emeklilerin maaşları kendilerine kalır" diye tepki gösterdi.

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin yaşadığı sorunlar ve maaşların yetersizliğine ilişkin açıklama yaptı. Kayabaş, şunları söyledi:

"2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa yüzünde emekliler çok mağdur duruma düştü. Günden güne ezildi. Emeklilerimizin çoğu birinci el giysi alamıyorlar. Aldıkları zaman çoluk çocuklarını aç bırakacaklar. Gıdalarına yetişemiyorlar. Haftalık 6-7 bin lira pazar parası gidiyor. 13-14 milyon emeklinin maaşı 20-25 bin lira arası. Bu adamın evi yoksa, öğrencisi varsa bu ne yapacak? Çoğu kişi kendine, çocuklarına ikinci el kıyafet alıyor. Onu da bulamıyorlar. Kıyafeti bırakın, evlerinde kullanacakları eşyaları bile ikinci el malzeme topluyorlar.

"2008 yılında çıkarılan yasa kaldırılsın"

Bizler hükümetimize, yetkililerimize çok defalar güvendik. Ama maalesef bir faydasını göremedik. Emeklileri bugüne kadar mağdur ettiler. Emekliler devletimize yük ise toplu olarak imha etsinler, hiç olmazsa emeklilerin maaşları kendilerine kalır. Bunun yanında dul ve yetim maaşı alanlar 6-10 bin lira alıyorlar. Bu insanlar evi yoksa kirada nasıl durabilecek? Hangi ev sahibinin vicdanına sığınacak? Çocuğu varsa onu nasıl yetiştirecek? Çok mağdur durumdayız. Gerçekten emekliler çok zorda. Biz son olarak ikaz ediyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizleri bir an önce bu sıkıntılardan çıkarın. Hiç değilse 2008 yılında çıkarılan yasa kaldırılsın. Emeklilerin intibak yasası düzeltilsin.

"Elazığ'da 14 bin kayıtlı üyemiz var bunların yüzde 70'i-80 i iş arıyor"

Emeklilere ikramiye istemiyoruz. Emekliye en azından 10 bin lira seyyanen zam verilmesini istiyoruz. Emeklilerin 2026 yılında maaşlarının 40 bin liraya çıkması gerekir. Elazığ'da 14 bin kayıtlı üyemiz var bunların yüzde 70'i-80 i iş arıyor. Köyünde iş varsa köyünde çalışıyor. Şehirdeyse şehirde çalışıyor. Kağıt, karton topluyor iş bulamayınca. Emekli olup inşaattlarda çalışanlar var bunu biliyoruz. Emekli mecbur kalmış."