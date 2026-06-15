Emekli imam eşiyle birlikte arıcılığa başladı, kovan sayısı yüzü aştı

Ağrı'da yaşayan emekli imam Cemil Kotan, eşiyle birlikte 4-5 kovanla başladıkları arıcılıkta devlet desteğiyle 100'ün üzerinde kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıplarına rağmen üretime devam eden çift, sezon sonunda 2 ton bal elde etmeyi hedefliyor.

Ağrı'da emekli imam Cemil Kotan, emeklilik sonrası eşiyle birlikte arıcılık faaliyetlerine ağırlık verdi. Başlangıçta 4-5 kovanla yürüttükleri üretimi devlet desteğiyle aldıkları 40 kovanla büyüten çift, zamanla 100'den fazla kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıpları nedeniyle kovan sayısında düşüş yaşansa da üretime devam eden Kotan çifti, halen 100'ün üzerinde kovanla faaliyetlerini sürdürüyor. Yağışların etkisiyle doğada yeterli nektar oluşmaması nedeniyle arılara destekleme amaçlı şerbet verilirken, nektar akışının başlamasına kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi. Geçen yıl 1 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştiren çift, bu yıl uygun hava şartlarının sürmesi halinde üretimi 2 tona çıkarmayı hedefliyor.

Hedef 2 ton üretim

Arıcılığın sevgi ve emek gerektiren bir iş olduğunu belirten Cemil Kotan, hedeflerinin 2 ton üretim olduğunu söyleyerek, "Emekli olmadan önce 4-5 kovan arım vardı, bakıyordum. Emekli olduktan sonra buna hem çoğaldık hem de eşimle devlet destekli 40 tane kovan aldık. Şu anda kovanlarımız 100'ün üzerinde. Tabii bu 150'ye kadar çıktı. Bu sene arı kaybımız çok oldu. Onun için 100'ün altına düştük ama inşallah bu sene yine 100'ün üzerinde daha fazlasıyla çıkacağız. Arıcılık işi sevgi işidir. Seversen yaparsın, sevmezsen arıcılık yapamazsın. Biz de her sabah kalkıyoruz, sevgiyle arılarımızın içine geliyoruz. Arılarımızı kontrol ediyoruz, isteyene çıta veriyoruz, isteyene anasını kontrol ediyoruz. Yani bir bebek gibi ne istiyorsa hepsini tek tek yapıyoruz. Eşimle beraber yapıyoruz. Eşim de sağ olsun. Sizin huzurunuzda tekrar ona teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu iş devam etmeyecekti. Onun için gönül rahatlığıyla sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Hem maddi olarak katkısı oluyor hem de doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz, arıyı seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bize devlet destekli 40 kovan geldiği için devlete ve sayın valilerimize teşekkür ediyoruz. Arıcılık olarak kimse Ağrı'da arıcının olduğunu bilmiyordu. Süleyman Elban Valimizle başladık ve devamında valilerimizle bu işi yürütüyoruz. Arıcıların güzel bir desteği var. Geliyoruz, oğul varsa takip ediyoruz. Oğul yoksa aç olanlar varsa açlık için şerbet veriyoruz. Yağmurlar çok olduğu için dışarıda nektar yok. Onun için yavruları şerbetle besliyoruz. Ta ki dışarıdan nektar gelene kadar. Bu da yaklaşık 15-20 gün daha sürecek gibi. Bundan önceki yıl 1 tonun üzerinde bal aldık. Rabbim nasip ederse bu sene hedefimiz 2 ton bal" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı