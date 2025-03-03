İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Elif Makas, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Elif Makas, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yahşihan Aile Destek Merkezi ve Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle buluştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Yahşihan Aile Destek Merkezi ve Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yahşihan Aile Destek Merkezi'ni ve Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yahşihan Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Elif Makas, burada Aşçılar Pastacılar Turizm Derneği ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif üyelerinin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi. Kadın girişimcilerin üretime katkılarının önemli olduğunu vurgulayan Makas, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda kooperatif ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Elif Makas, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" mottosunun yer aldığı pankartla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
img

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
img

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nden ilk fotoğrafı
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.