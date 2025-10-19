Elazığ'da Kardeşlerin Kuaförlük Hayali Gerçek Oluyor

Elazığ'da iki kardeş, iş yeri açma hayallerini gerçekleştirmek için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kuaförlük kursunda eğitim alıyor.

Elazığ'da kendi iş yerini açmak veya başka bir yerde işe girerek aile ekonomilerine katkı sağlamak Tuğçe ve Tuğba Yücel kardeşler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursunda eğitim görüyor. Saç kesimi, makyaj, boya olmak üzere birçok alanda eğitim alan kardeşler, kurslarda canla başla çalışarak hayalini kurdukları gelin hazırlama merkezini açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezinde 9 yıldır görev yaptığını belirten Usta Öğretici Hülya Tanyıldızı, "Burada kuaförlük kursunda elimizden geldiği kadar öğrencilerimize her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Başörtüsü yapımı, saç kesimi, saç yapımı ve boyama gibi her şeyi öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Kurslarımız genelde ekim ayında başlıyor haziran ayının son haftası gibi bitiyor. Burada öğrencilerimize milli eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Burada 1 yıl eğitimlerini tamamladıktan sonra belgelerini alarak ustalık sınavına giriyorlar, eğer sınavda başarılı olurlarsa dükkan açma yetkileri oluyor. Kuaförlük kursuna gerçekten yoğun talep var. Talepten dolayı da öğrencilerin bir kısmını bazen alamıyoruz. Gerçekten kuaför olmak isteyen Elazığ Halk Eğitim Merkezine gelsin. Çünkü burada öğrencilerimiz o kadar özverili çalışıyorlar ki kuaförlük adına her şeyi burada öğreniyor. Burası aynı zamanda dışarıda bulunan kuaförlere göre daha uygun oluyor. Müşteri burada geldikleri zaman öğrenciler için de iyi oluyor yapmak istedikleri işi daha iyi öğreniyorlar. Ne kadar deneme yaparlarsa öğrenmeleri o kadar iyi oluyor. Dışarıda saç kesimleri 750 lira ile bin lira arasında değişiyor ama bizim burada 250 liraya kesim yapılıyor" dedi.

Kuaförlük eğitimi alan 22 yaşındaki Tuğba Yücel, "Buraya subat ayında başladım. Ailem de beni buraya yönlendirdi. Gelin hazırlama merkezi açmak istiyorum. Bu yüzden de buraya geldim. Hocalarımız bizlere çok yardımcı oluyor. Buraya başladıktan sonra kardeşimle birlikte gelin hazırlama merkezinde de çalışmaya başladık. Daha öne hiçbir şey bilmiyorum ama buraya geldikten sonra her şeyi öğrendim. Buradaki eğitimlerimi tamamladıktan sonra kardeşimle birlikte gelin hazırlama merkezi açacağız" ifadelerini kullandı.

Hedefleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran 19 yaşındaki Tuğçe Yücel ise, "Ablamla benim bir hedefim var. Gelin hazırlama merkezi açmak istiyoruz. Ablamla kuaförlük adına ne varsa o alanlarda kendimizi geliştirmek için geldik. Burada kendimizi iyice geliştirdik ve gelin hazırlama merkezinde işe girdik. Ben başörtüsü üzerinde kendimi geliştiriyorum ablam da makyaj üzerine kendisini geliştiriyor. Burada boyayı, kaş alımı ve saç kesimini öğrendik. Bütün alanlarda kendimizi geliştirdik geliştirmeye de devam ediyoruz. Buradaki kursum tamamlandıktan sonra kendimizi biraz daha geliştirip kendi iş yerimizi açmak istiyoruz" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ