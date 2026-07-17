Kayseri'de İlk Kez: Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından, 18-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde El Sanatları Fuarı düzenlenecek.

Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturacak. Fuar kapsamında, ülke genelindeki 79 farklı ceza infaz kurumunun işyurdu atölyelerinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ahşap işçiliğinden tekstil ürünlerine, seramikten geleneksel el sanatlarına kadar birçok farklı alanda hazırlanan ürünler fuar süresince sergilenecek. Topluma kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı fuar, vatandaşların ziyaretine açık olacak. 5 gün boyunca devam edecek etkinlikte ziyaretçiler, Türkiye'nin farklı illerindeki ceza infaz kurumlarında üretilen ürünleri yakından inceleme ve satın alma imkanı da bulabilecek.

Kayseri'de ilk kez düzenlenecek olan El Sanatları Fuarı'nın, hem işyurtlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin tanıtılmasına hem de vatandaşların bu çalışmaları yakından görmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı