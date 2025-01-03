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Eğitim Sendikası Başkanı Özat'tan Memur Maaşları İçin Kritik Açıklama

Eğitim Sendikası Başkanı Özat'tan Memur Maaşları İçin Kritik Açıklama
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, memur ve emekli maaş artışlarının gerçek enflasyon oranlarının çok altında kaldığını belirterek, enflasyon farkının yaşam pahalılığını yansıtması gerektiğini ifade etti. Özat, vergi dilimi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve maaşlara refah payının eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "Enflasyon farkının gerçek yaşam pahalılığını yansıtması, vergi dilimi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve maaşlara refah payının eklenmesi gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, emekli ve memur zammıyla ilgili açıklama yaptı. Özat, "Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Buna göre 2025'in ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 11,54 oranındaki maaş zammı, gerçek enflasyon oranlarının çok altında kalmış ve memurları ekonomik uçurumun eşiğine getirmiştir. Bu durum, memurların yaşam standartlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir" dedi.

Gerçek yaşam pahalılığı ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları arasındaki dev uçurumun artık bir kriz halini aldığını belirten Özat, "Yoksulluk sınırı 68 bin TL'ye dayanmışken, en düşük memur maaşı bunun yarısına bile yaklaşamıyor. Aralık 2024'te açıklanan enflasyon yüzde 1,03 ile birlikte yıllık enflasyon yüzde 44,38 iken, Ocak 2025 maaş artışı sadece yüzde 11,54 civarında olacak. Oysa kiralar, gıda, enerji ve ulaşım maliyetleri hızla artıyor ve memurlar bu yükü taşıyamaz hale gelmiş durumda. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak enflasyon farkının gerçek yaşam pahalılığını yansıtması, vergi dilimi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve maaşlara refah payının eklenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Haklarımızı alana kadar bu mücadele devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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