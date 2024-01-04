Üye Girişi
Haberler

Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit sepeti ele geçirildi. El konulan sepetlerdeki canlı kerevitler göle geri bırakıldı.

Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Eğirdir Gölü'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan kerevit 170 adet sepetleri tespit edildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 170 adet kerevit sepetine el konularak, canlı olan kerevitler ekipler tarafından göle iade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Isparta Eğirdir Hayvan Hakları Çevre Doğa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title