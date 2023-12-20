Efes Selçuk Belediyesi, Ekonomik Krize Rağmen 26 Bin Yardımı Halka Ulaştırdı

Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamına rağmen, sosyal dayanışma çalışmalarıyla 26 bin yardımı halka ulaştırdı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel liderliğindeki belediye, ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet, kira yardımları gibi destekler sağladı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Halkçı belediyecilik çalışmalarına ivme kazandıran Filiz Ceritoğlu Sengel Başkanlığındaki Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamına karşın, sosyal dayanışma çalışmalarıyla 26 bin yardımı halka ulaştırdı. 2019 yerel seçimlerin ardından ilçeye heyecan getiren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tecrübeli ekibiyle 5 yıl boyunca yapılan çalışmalarla halkın umutlarını güçlendirerek, ekonomik kriz ve türlü zorluklara rağmen halkın her kesimini koruyup kolladı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkına 5 yılda toplumsal dayanışmanın gücünü gösterdi.

Geniş bir yelpazede, farklı kalemlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar çerçevesinde gıda yardımları, kıyafet, kira yardımları, askere giden gençlere asker çantası, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda yapılan desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunan Efes Selçuk Belediyesi, yapılan bu yardımlarla ayrıca ilçe halkının birbirine olan duyarlılığını, dayanışmayı ve birlikte daha güçlü olma iradesini yansıtıyor.

HALKÇI BELEDİYEDİYECİLİKTE TARİH YAZILDI

Göreve geldiği günden itibaren halkçı belediyecilik alanında oldukça başarılı çalışmalara imza atan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, pandemi sürecinde de tarihi bir başarı sergiledi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların günlerce evlerinden çıkmadığı bir sürecin yaşandığı dönemde hiçbir konuda ne Belediye çalışanlarını, ne de vatandaşları mağdur etmedi. Zaman zaman Belediye birim müdürleri ile birlikte meyve-sebze pazarı kurarak halkın sağlıklı ve hijyenik gıda almasını sağlayan Başkan Ceritoğlu Sengel, bu konuda da Türkiye'ye örnek oldu.

Pandeminin açtığı zorluklar devam ederken yine ülkede yaşanan deprem felaketi ile harekete geçen Başkan Sengel, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde hazır bulunan ısınma ve ihtiyaç malzemelerini ilk yola çıkaran isimlerden biri oldu. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra bizzat bölgeye giderek depremzedelerin acısına ortak oldu ve yine ekibiyle birlikte yaraları birlikte sardı. Ayrıca mobil araçta mutfak kurarak deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlarla Efes Tarlası Yaşam Köyünde yetişen buğdaylardan elde edilen unla yapılan ekmeği bölüşen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal belediyeciliğin farkını bir kez daha gösterdi. Halka çağrı yaparak müthiş bir destek toplayan Başkan Sengel, hiç vakit kaybetmeden giysi ve temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırmıştı.