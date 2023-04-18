Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: '14 Mayıs'tan Sonra Bu Ülkenin Gençlerini Düşünen Bir İktidarla Efes Selçuk, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor...

Efes Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilen Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ihalesinin iptal edilmesini üzerine Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “14 Mayıs’tan sonra ihalemizi tekrar ettiğimizde liyakat sahibi, ekonomiden anlayan, bu ülkenin gençlerini ve geleceğini düşünen bir iktidara sahip olacağımız için devlet olanaklarıyla birlikte Efes Selçuk, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu’na sahip olacak” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilen Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ihalesinin iptal edilmesini üzerine Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, " 14 Mayıs'tan sonra ihalemizi tekrar ettiğimizde liyakat sahibi, ekonomiden anlayan, bu ülkenin gençlerini ve geleceğini düşünen bir iktidara sahip olacağımız için devlet olanaklarıyla birlikte Efes Selçuk, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu'na sahip olacak" dedi.

Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin bugün yapılan ihalesine katılım olmadığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, beş firmanın ihale dosyasını almış olmasına rağmen ihaleye katılım olmamasının sebebinin derinleşen ekonomik kriz olduğunu ve sürecin 14 Mayıs'tan sonra değişeceğini vurguladı.

Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin ihalesine dair yaptığı bilgilendirmede Sengel, şunları kaydetti:

"Bugün 18 Nisan. Bugün itibarıyla Efes Kapalı Spor Salonu'muz ve Gençlik Merkezi'mizin ihalesi vardı. Ancak derinleşen ekonomik kriz sebebiyle ihalemize bir teklif veren olmadı. Beş firma dosya almış olmasına rağmen teklif vermediler. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi derinleşen ekonomik krizdir. 14 Mayıs'tan sonra ihalemizi tekrar ettiğimizde liyakat sahibi, ekonomiden anlayan, bu ülkenin gençlerini ve geleceğini düşünen bir iktidara sahip olacağımız için devlet olanaklarıyla birlikte 14 Mayıs'tan sonra Efes Selçuk Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonuna sahip olacak. İhalemizi 14 Mayıs'tan sonra tekrar yapacağız. Hiçbir şekilde umutsuz değilim ve bilin ki çok kararlıyız. O gençlik merkezinin Efes Selçuk'un gençleri için Efes Selçuk'ta dönemim içerisinde temeli atılacak ve inşası gerçekleşecek. Hepinizi çok seviyorum. Geleceğe umudumuzdan vazgeçmiyoruz ve 14 Mayıs'tan sonra her şeyin ama her şeyin bir tek şeyin değişmesiyle birlikte değişeceğine olan inancımızın da tam olduğunu ifade ediyoruz."