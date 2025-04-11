Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Rüşvet Operasyonu: 38 Gümrük Memuru Gözaltında

(EDİRNE) - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, gizli kameralarla Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen 38 gümrük memuru Edirne Adliyesi'ne getirildi.