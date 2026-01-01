Haberler

Edirne'de Simide Yeni Yıl Zammı: Fiyatı 15 Liradan 20 Liraya Çıktı

Güncelleme:
Edirne'de 15 liradan satılan kara fırın simidin fiyatı, yeni yılda yüzde 33 zamla 20 liraya yükseltilmiş, ancak Edirne Valiliği'nin itirazı üzerine tekrar 15 liraya düşürülmüştür. Yıl sonuna kadar fiyatın 15 lira kalacağı, 1 Ocak 2026'da ise 20 lira olacağı açıklanmıştır.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül 2025 tarihinde alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı. Edirne Valiliği'nin itirazı üzerine simit satış fiyatı tekrar 15 liraya geri çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar simit satış fiyatının 15 lira kalacağını açıklamıştı. 1 Ocak 2026 tarihinde ise fırıncıların artan maliyetleri göz önünde bulundurularak kentte simit satış fiyatı 20 lira olarak belirlendi.

