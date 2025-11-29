Edirne'de Şeker Ölçüm Stibi Krizi: Eczanelerde Yokluk Çekiliyor

(EDİRNE) - Edirne'deki eczanelerde şeker ölçüm stribi sıkıntısı çekildiği bildirildi. Eczacı Şükrü Ciravoğlu, "Yaklaşık olarak 10'un üzerinde kalem şeker ölçüm stribi piyasada yok. Her strip kendi markasına ait cihaz içinde kullanılabildiği için vatandaşlar çaresiz durumda. ya çaresiz olarak bunu beklemek zorunda kalacaklar ya da cihazı değiştirmek zorunda kalacaklar" dedi.

Gazetecilerin konuyla ilgili konuştuğu eczacı Ciravoğlu, 10'un üzerinde şeker ölçüm stribi markasının depolarda olmadığını, bazı vatandaşların şeker ölçüm cihazını kullanamadığını ifade etti.

Her stribin kendi markasına ait cihaz içinde kullanılabildiğini belirten Ciravoğlu, stribin bulunamaması nedeniyle yurttaşların cihazını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Ciravoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanda piyasada ciddi yokluklar yaşanıyor. Yaklaşık olarak 10'un üzerinde kalem şeker ölçüm stribi piyasada yok. Her strip kendi markasına ait cihaz içinde kullanılabildiği için vatandaşlar çaresiz durumda. ya çağresiz olarak bunu beklemek zorunda kalacaklar ya da cihazı değiştirmek zorunda kalacaklar. Stribi olan cihazı temin ederek ekonomik gücü olan bu şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama genel ekonomik durum gözetildiğinde vatandaş için ciddi bir sıkıntı oluşturuğu açık. Çok şikayet alıyoruz bu konuda. Hastalarla, yurttaşla karşı karşıya geliyoruz."