Havaların soğuması tezgaha olumlu yansıdı! Hamsinin kilo fiyatı 25 TL düştü

Edirne Balık Pazarı'nda sezon başında kilosu 50 liradan satılan hamsinin fiyatı, bugün 25 liraya kadar düştü.

"BİRAZ DAHA DÜŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Edirneli balıkçı Yusuf Çimen, hamsi fiyatının daha da düşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Havaların soğumasıyla birlikte hamsi fiyatı aşağı indi. Hamsi bolluğu başladı. 80 liraya da hamsi var ama boy farkı var, Karadeniz'den geliyor. İnce hamsi var, o da 25 liraya kadar düştü. Sezon başında 50 liraydı, 40-30-25'e kadar düştü. Biraz daha düşmesini öngörüyoruz. Lodos ve poyrazın artmasıyla birlikte balıkları etkiliyor. Daha az balık gelecek, tezgahlar küçülecek, balıklar olmayacak, fiyatlar mecburen yüksek olacak. Ne kadar çok balık, o kadar az para. Ne kadar az balık, o kadar çok para."