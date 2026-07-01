Edirne'de Dönerciler Eski Günlerini Arar Oldu

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de dönerciler artan maliyetleri fiyatlara yansıttıklarını, bunun da satışları düşürdüğünü anlattı. Esnaf Mahir Korkmaz, "Geçen sene bu zamanlarda 120-130 kilo taktığımız dönerler şu an 70-80 kilo oldu. Maliyet arttığı zaman ister istemez fiyatlara yansıyor. İnsanlar bu sefer yememeye başlıyorlar" dedi.

Edirne'de ekmek arası tavuk döner ortalama 120 liradan satılıyor. Saraçlar Caddesi'nde artan maaliyetlerden şikayet eden dönerci esnafı Mahir Korkmaz, geçen yıla göre döner satışında azalma olduğunu söyledi. Esnaf Saffet Örz de maliyetler arttığı için döner satış fiyatına zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"ŞU ANDA KARIMIZ BULUNMUYOR"

Dönerci Saffet Örz, maliyetlerdeki artışın tüm işletmeleri biraz sarstığını ifade ederek, "Çünkü fiyatlar uçuyor. Onun için biz de etkileniyoruz. Biz de biraz fiyat bindirmek zorunda kalıyoruz. Çarşıda ne kadar esnaf varsa hepsi için geçerlidir. Yani şu anda karımız maalesef bulunmamaktadır" dedi.

"İNSANLAR YEMEME ALIŞKANLIĞINA BAŞLADILAR"

Esnaf Mahir Korkmaz da geçen sene 120-130 kilo döner takarken, şu anda 70-80 kilo döner taktıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Maliyet arttığı zaman ister istemez fiyatlara yansıyor. İnsanlar bu sefer yememe alışkanlığına başlıyorlar. Yememe alışkanlığı başladığı zaman da ister istemez piyasalar düşmeye başlıyor. Gelecek sene biraz daha azalacak, öbür sene biraz daha azalacak. Yavaş yavaş böyle 20 kilolar, 30 kilolar, 40 kilolara düşecek bu işler. Yabancıların geldiği bir bölge burası. Yabancılar bile artık gelmiyor."

Emekli Ahmet Dursun da emekli aylığıyla geçinmenin zor olduğunu ifade ederek, "Simit de alamayız yani, bırak döneri. Böyle idare ediyoruz. Ne yapalım yani? Aldığımız 20 bin lira. Bir çorba iç, 100 lira. 1,5-2 sene önce döner yiyebilirdik ama çok birden yükseldi fiyatlar. Bizim maaşlar düşük olunca yetmiyor, döner alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA